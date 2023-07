Um trotz hoher Energiepreise die Kosten im Griff zu behalten, soll im kommenden Jahr viel Geld in das Halberstädter SeaLand fließen. Vor allem in die Technik.

Das SeaLand in Halberstadt bietet nicht nur in seinem Inneren Badespaß, rund ums Außenbecken gibt es einen Liegebereich sowie einen Wasserspraypark für Kinder.

Halberstadt - Es sind große Zahlen, mit denen Christian Mokosch hantiert. Als Geschäftsführer der Halberstädter Nosa GmbH, dem Dachkonzern der städtischen Unternehmen, kennt er die Firmenbilanzen. Und den gestiegenen Zuschussbedarf für das SeaLand.

Immerhin rund 1,3 Millionen-Euro mehr werden es diesem Jahr allein aufgrund der gestiegenen Energiepreise sein. Dazu kommen steigende Löhne und Gehälter. „Das lässt sich nicht allein über eine Anpassung der Eintrittspreise abfedern, da müssen wir investieren, wenn wir sparen wollen“, sagt Christian Mokosch.

Wobei es auch nicht ganz ohne Preisanpassungen gehe. In diesem Jahr wurden nicht nur die Preise für die Besucher von SeaLand, Sportland und Beautyland angehoben, sondern erstmals auch die Entgelte für Vereine und Schulen. Die seien das letzte Mal vor etwa 15 Jahren verändert worden.

Umbauarbeiten im kommenden Jahr

Um die Mehrkosten im Griff zu behalten, will die Nosa im kommenden Jahr Geld in die Hand nehmen, um durch Modernisierungen in der Technik langfristig deutliche Einsparungen zu erzielen. „Aktuell sind wir dabei, gemeinsam mit zwei Fachfirmen und einem Energieberater zu schauen, welche Veränderungen am sinnvollsten sind und wie die Modernisierungen erfolgen“, so Mokosch. Umgesetzt werde das Sanierungsvorhaben im kommenden Jahr.

Zum einen ist dann ohnehin wieder eine größere Wartung der Beckenund Filteranlagen des Bades an der Reihe. „Mit den jetzt absehbaren Umbauten werden die sonst üblichen knapp zwei Wochen nicht reichen, wir gehen eher von zwei Monaten aus“, sagt Nosa-Chef Christian Mokosch.

Im Fokus stehen vor allem Lüftung und Heizung des großen Badebereichs, der mit Spaßbad, Sportbecken und Therapiebecken rund 1000 Quadratmeter Wasserfläche bietet. „Unsere Lüftungsanlage ist 25 Jahre alt, da ist es ohnehin sinnvoll, zu modernisieren. Und dass lieber geplant, als plötzlich mit einem Ausfall konfrontiert zu werden“, so Mokosch.

Lüftung kann Kosten um 25 Prozent senken

Die vorhandene Lüftung zu optimieren, ermögliche den Energieverbrauch um fünf bis sieben Prozent zu senken. Mit einer neuen Anlage sind deutlichere Einsparungen zu erwarten. Zum einen, weil die neuen Anlagen effizienter laufen, zum anderen, weil man durch den Einsatz künstlicher Intelligenz die Lüftung bedarfsgerechter steuern könne. Die Anlage lerne über einen gewissen Zeitraum, wie die Besucherströme sind. Zum Beispiel, wann viel Betrieb im Therapiebereich ist und wann nicht. Entsprechend können dann mehr oder weniger gelüftet werden, was auch den Komfort der Badegäste erhöhen werde.

Durch solche Neuerungen wären Energieeinsparungen von rund 25 Prozent möglich. Und das sind spürbare Entlastungen. Dafür lohnten sich auch die Investitionen von geschätzt einer halben Million Euro.

Spürbare Kosteneinsparungen erhoffe man sich auch mit dem Einbau eines neuen Blockheizkraftwerks (BHKW) durch die Halberstadtwerke. Der Einbau einer Wärmepumpe sei aktuell nicht geplant. Zum einen sei diese Technik noch nicht im Steuerrecht verankert, was den steuerlichen Querverbund innerhalb der städtischen Holding gefährden könnte.

Zum anderen sei es sinnvoll, da mit dem BHSK nicht nur Wärme produziert werde, sondern auch Strom, und den benötige man im SeaLand ebenfalls in Größenordnungen.