Zum Tag der Städtebauförderung informieren sich Einwohner, was es mit der Umgestaltung des Breiten Wegs in Halberstadt so alles auf sich hat.

Halberstadt. - Wasser – ein Thema, das man nicht auf Anhieb als wichtig erachtet, redet man über die Umgestaltung des Breiten Wegs in Halberstadt. Schließlich liegt die Fußgängerzone in der Innenstadt weder an einem Bach noch an einem Flusslauf. Und doch macht gerade Wasser das Vorhaben spannend.