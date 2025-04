Am 9. August werden in Halberstadt 275 Schulänfänger stolz ihre Schultüten präsentieren. An diesem Samstag ist nämlich landesweit Einschulung.

Halberstadt. - Der langfristige Trend ist klar. Die Anmeldungen zu den Grundschulen in Sachsen-Anhalt gehen zurück, davon ist in diesem Jahr in den Kommunen im Harz allerdings nur wenig zu merken. Doch in Halberstadt ist die Entwicklung nicht einheitlich.