Harsleben wird am Wochenende vom 3. bis zum 5. September zur Festmeile des Harzes

Ein großer Festumzug soll am Sonntag, 5. September, der Höhepunkt der Harzfest-Premiere in Harsleben werden. Dafür können die Harsleber auf Erfahrungen aus dem Jahr 2011 zurückgreifen. Damals fand die 875-Jahr-Feier des Ortes statt.

Harsleben - Am Wochenende ist es so weit: Das Harzfest feiert Premiere. Dafür lädt der Landkreis vom 3. bis zum 5. September nach Harsleben ein. Dort steigt gerade die Aufregung des Organisationsteams um Harslebens Bürgermeisterin Christel Bischoff (Wählergemeinschaft Bürger für Harsleben). Bühnenprogramme, Feuerwerk, Fahrgeschäfte, Aussteller – Wurde auch wirklich an alles gedacht? Wie kommt das neue Veranstaltungsformat bei den Harzern an? Funktioniert der Shuttle-Service reibungslos? Spielt das Wetter mit?