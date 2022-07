Brüchige Sandsteinmauer an Risikogewässer Harsleber Gemeinderäte einigen sich: So geht es am Goldbach weiter

Die brüchige Sandsteinmauer in Harsleben an der Quedlinburger Straße sorgte jüngst für Ärger. Die Beteiligten hatten unterschiedliche Ansichten, wie es mit der Mauer weitergehen soll. Sogar ein Wegriss kam in Frage. Nun steht fest, was mit der Ufermauer passieren wird.