Psychische Erkrankungen stehen im Landkreis Harz ganz oben auf der Liste der Krankschreibungen, der Trend geht deutlich nach oben. Woran liegt es?

Harz auf Platz zwei bei Krankschreibungen: Warum psychische Erkrankungen im Landkreis so oft auftreten

Der Druck in der Arbeitswelt steigt, das macht immer mehr Menschen im Landkreis Harz krank.

Halberstadt. - Bei den Gründen für eine Krankschreibung stehen im Landkreis Harz psychische Erkrankungen ganz oben. Das ergeben die Zahlen des Bundesverbands der Betriebskrankenkassen (BKK). Zudem sind die BKK-Mitglieder im Landkreis Harz deutlich länger krankgeschrieben als im Bundesvergleich.