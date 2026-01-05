weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Deutschland-Vergleich der Betriebskrankenkassen: Harz auf Platz zwei bei Krankschreibungen: Warum psychische Erkrankungen im Landkreis so oft auftreten

Psychische Erkrankungen stehen im Landkreis Harz ganz oben auf der Liste der Krankschreibungen, der Trend geht deutlich nach oben. Woran liegt es?

Von Thomas Kügler 05.01.2026, 06:00
Der Druck in der Arbeitswelt steigt, das macht immer mehr Menschen im Landkreis Harz krank.
Der Druck in der Arbeitswelt steigt, das macht immer mehr Menschen im Landkreis Harz krank. Symbolfoto: Krakenimages.com - stock.adobe.com

Halberstadt. - Bei den Gründen für eine Krankschreibung stehen im Landkreis Harz psychische Erkrankungen ganz oben. Das ergeben die Zahlen des Bundesverbands der Betriebskrankenkassen (BKK). Zudem sind die BKK-Mitglieder im Landkreis Harz deutlich länger krankgeschrieben als im Bundesvergleich.