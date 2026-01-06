Die Harzsparkasse gibt ihre bisherige Filiale im Huy-Ort Dingelstedt auf. Wie weit sind die Arbeiten an der neuen und wann wird diese eröffnen?

Umzug der Harzsparkasse im Huy: Nach Verzögerung steht Eröffnungstermin für neue Filiale in Dingelstedt

Luisa Rühle von der Harzsparkasse vor der neuen Filiale in Dingelstedt.

Dingelstedt. - Von außen ist noch nicht so viel zu erkennen, aber im Inneren hat sich schon viel getan. Auf dem Gelände des Edeka-Marktes in Dingelstedt, neben der Fahrschule, entsteht auf 50 Quadratmetern eine nigelnagelneue Filiale der Harzsparkasse.