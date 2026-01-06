weather schneeschauer
25 Hundewiesen gibt es in Magdeburg. Doch nicht alles läuft rund. Nun gibt es eine neue Idee, den Zustand der Auslaufflächen zu verbessern - für Hund und Mensch.

Von Sabine Lindenau 06.01.2026, 11:00
Chillen auf der Hundewiese Robert-Koch-Straße/Rennetal. Hier und auf den anderen Auslaufflächen in Magdeburg könnte es bald mehr Engagement geben. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Leinenlos laufen, unbeschwert toben oder einfach nur schnüffeln: Auf Hundewiesen können die Vierbeiner einfach frei sein. In Magdeburg gibt es 25 Auslaufwiesen, die auch gut genutzt werden. Für diese könnte es schon bald mehr Engagement geben.