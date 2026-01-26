weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Harz: Mit Kleinanzeigen zum Top-Job in der Medizin? Warum Experten warnen

Wirtschaft in Halberstadt Harz: Mit Kleinanzeigen zum Top-Job in der Medizin? Warum Experten warnen

Häuser, gebrauchte Winterreifen und E-Bikes. Unter kleinanzeigen.de kann man fast alles bekommen, mittlerweile auch Jobs mit sechsstelligem Jahresgehalt. Deswegen sollte man aber vorsichtig sein.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 26.01.2026, 16:02
Mit wenigen Klicks zum Top-Job in Halberstadt: Über kleinanzeige.de werden Ärzte im Harz gesucht.
Mit wenigen Klicks zum Top-Job in Halberstadt: Über kleinanzeige.de werden Ärzte im Harz gesucht. Screenshot: Thomas Kügler

Halberstadt. - Es klingt verlockend: Mit wenigen Klicks zu einem sechsstelligen Jahresgehalt. Derzeit werden unter kleinanzeigen.de viele Stellen für Chefärzte und Fachärztinnen im Landkreis Harz angeboten. Fachleute halten dies aber für unseriös.