weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Winterglück erleben: Wenn Familien das Dorf tragen: Lössewitz zeigt, wie Gemeinschaft wächst

Winterglück erleben Wenn Familien das Dorf tragen: Lössewitz zeigt, wie Gemeinschaft wächst

Mit Kind, Kegel und Grünkohl: Bei der ersten Grünkohlwanderung erleben Familien, wie aktive Dorfgemeinschaft sein kann. Drei Generationen und der Wunsch nach einem gemeinsamen Mittelpunkt prägen einen Tag voller Begegnungen. Der alte Konsum soll zum Dorfhaus umgebaut werden.

Von Anett Roisch 26.01.2026, 16:45
Ein Dorf auf Wanderschaft: Beim Start zur ersten Grünkohlwanderung versammelt sich die Lössewitzer Dorfgemeinschaft. Marcus Bühnemann (vorn; links) und Annette Lohöfer (r.) freuen sich über die große Resonanz.
Ein Dorf auf Wanderschaft: Beim Start zur ersten Grünkohlwanderung versammelt sich die Lössewitzer Dorfgemeinschaft. Marcus Bühnemann (vorn; links) und Annette Lohöfer (r.) freuen sich über die große Resonanz. Foto: Anett Roisch

Lössewitz - Mit frostklarer Luft, dampfenden Bechern und einer gehörigen Portion Vorfreude startet Lössewitz in ein neues Dorfkapitel: Zur ersten Grünkohlwanderung der Dorfgemeinschaft schnüren kleine und große Wanderfreunde die Stiefel.