Winterglück erleben Wenn Familien das Dorf tragen: Lössewitz zeigt, wie Gemeinschaft wächst
Mit Kind, Kegel und Grünkohl: Bei der ersten Grünkohlwanderung erleben Familien, wie aktive Dorfgemeinschaft sein kann. Drei Generationen und der Wunsch nach einem gemeinsamen Mittelpunkt prägen einen Tag voller Begegnungen. Der alte Konsum soll zum Dorfhaus umgebaut werden.
26.01.2026, 16:45
Lössewitz - Mit frostklarer Luft, dampfenden Bechern und einer gehörigen Portion Vorfreude startet Lössewitz in ein neues Dorfkapitel: Zur ersten Grünkohlwanderung der Dorfgemeinschaft schnüren kleine und große Wanderfreunde die Stiefel.