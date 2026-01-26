Winterglück erleben Wenn Familien das Dorf tragen: Lössewitz zeigt, wie Gemeinschaft wächst

Mit Kind, Kegel und Grünkohl: Bei der ersten Grünkohlwanderung erleben Familien, wie aktive Dorfgemeinschaft sein kann. Drei Generationen und der Wunsch nach einem gemeinsamen Mittelpunkt prägen einen Tag voller Begegnungen. Der alte Konsum soll zum Dorfhaus umgebaut werden.