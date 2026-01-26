Schwerverletzte auf Autobahn bei Magdeburg Steinwurf oder Unfall? Drei Autos verunglücken auf der A2
Bei einem Unfall auf der A2 bei Barleben sind am Freitag mehrere Autos zusammengestoßen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Diskutiert wird nun in den Sozialen Medien, ob der Unfall von einem Steinwurf verursacht wurde. Die Autobahn-Polizei klärt auf.
Aktualisiert: 26.01.2026, 16:45
Barleben/Ebendorf - Es ist Freitagmittag, als die freiwilligen Feuerwehren aus Ebendorf und Barleben zu einem großen Einsatz auf der A2 bei Barleben alarmiert werden. „Eingeklemmte Person“ ist das Stichwort. Die von der Feuerwehr bei Facebook geposteten Bilder sorgen indes für Spekulationen zur Unfallursache.