Die Enwi, die Entsorgungswirtschaft Harz, organisiert im Landkreis Harz die Entsorgung von Hausmüll und Co. Dazu gehört auch, die Abfallgebühren zu kalkulieren, die Einwohner und Unternehmen zahlen. Da gibt es überraschende Neuigkeiten.

Müllgebühren im Landkreis Harz ändern sich: Was die Bürger erwartet

Die Enwi, die Entsorgungswirtschaft Harz, hat eine App am Start. Die erinnert unter anderem an Abholtermine für Hausmüll und Co. und hier finden sich auch Gebührentabellen.

Halberstadt. - Im Landkreis Harz werden regelmäßig Hausmüll, Papier und Co. abgeholt. Organisiert wird die Abfallentsorgung von der Enwi, der Entsorgungswirtschaft Harz. Dafür zahlen Einwohner eine Jahresgrundgebühr sowie pro Leerung ihrer Mülltonne. Firmen im Harzkreis löhnen pro Leerung und eine jährliche Behältergebühr. Anfang 2026 werden sich die Gebühren ändern.