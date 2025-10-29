Olaf Buchholz (61) übernahm die Deichbäckerei Beuster (Seehausen) 1992 von seinem Vater und schaut mit großer Sorge auf den Sommer 2026. Wegen des geplanten Neubaus der B189-Elbbrücke müssen er und seine Mitarbeiter auf dem Weg nach Wittenberge eine große Umleitung in Kauf nehmen.

Foto: Karina Hoppe