Ersatzneubau für B189-Elbbrücke 13.000 Kilometer mehr im Monat - Deichbäcker Buchholz kritisiert Umleitungspläne des Landes
Wenn Deichbäcker Buchholz aus Beuster tatsächlich für mehrere Jahre über Seehausen nach Wittenberge fahren muss, geht das finanziell ans Eingemachte. Auch für die Kunden.
29.10.2025, 14:11
Beuster. - Mitte 2026 soll die Richtungsfahrbahn Schwerin der neuen A14 zwischen Seehausen und Wittenberge befahrbar sein. Für viele ein Grund zur Freude, für Bäckermeister Olaf Buchholz (61) aus Beuster eine große dunkle Wolke am Horizont.