Bangen um hunderttausende Bäume Spürhunde im Einsatz nach neuen Funden: Aggressiver Schädling frisst sich durch Magdeburg
Ein aggressiver Schädling treibt in und um Magdeburg herum weiter sein Unwesen. Nach neuen Funden bangt die ganze Region um hunderttausende Bäume und ganze Parks.
Aktualisiert: 29.10.2025, 14:05
Magdeburg. - In Magdeburg ist erneut der Asiatische Laubholzbockkäfer nachgewiesen worden. Der Schädling ist eine ernste Bedrohung für heimische Bäume. Was die neuen Funde für die Bäume in der Region bedeuten.