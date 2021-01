Das Ameos-Klinikum Halberstadt vermeldet für die ersten Wochen bereits über 30 Geburten.

Halberstadt (vs) l Bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres kamen über 30 Babys im Ameos-Klinikum Halberstadt zur Welt. Darunter befand sich nach Angaben einer Sprecherin das erste Neujahrskind im Landkreis Harz: Henry David wurde am 1. Januar um 5.33 Uhr mit 3340 Gramm Gewicht und 52 Zentimeter Größe geboren.

„Wir freuen uns sehr über die vielen neuen Erdenbürger zum Jahresbeginn und das Vertrauen, dass uns die Familien aus Halberstadt und Umgebung entgegenbringen“, sagte Isolde Zilz, leitende Hebamme am Ameos-Klinikum Halberstadt. Allein am 5. Januar erblickten sechs Neugeborene das Licht der Welt. Insgesamt wurden 20 Jungen und zwölf Mädchen geboren.

Das Team des Frau-MutterKind-Zentrums wünscht allen Familien mit ihren Kindern alles Gute für die Zukunft.

Geburt in Corona-Zeiten: In dieser außergewöhnlichen Situation ist das Team sehr gut auf die besonderen Hygienevorschriften vorbereitet. Im Klinikum sind Besuchseinschränkungen festlegt.

Hebammenhilfe ist gratis

Unter Einhaltung der Hygienevorgaben werden um die Geburt individuelle Entscheidungen getroffen. Jede Schwangere kann zur Entbindung den werdenden Vater oder eine enge Vertrauensperson mitbringen. „Wir möchten den Paaren ermöglichen, dieses schöne Ereignis der Geburt eines Kindes gemeinsam zu erleben“, sagte Isolde Zilz. Und: „Individuelle Besuchsentscheidungen werden für Früh- und Neugeborene vereinbart, die eine Behandlung benötigen.“

Zudem können die Schwangeren die Hebammensprechstunde für Fragen zur Geburt und zum Wochenbett in Anspruch nehmen. Während des Termins werden unter anderem die Aufnahmeformalitäten rund um die Geburt besprochen. Sie können die Räume des Kreißsaals, der Wochenstation und der Neonatologie besichtigen.

Die Hebammenhilfe ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse und es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Um die Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien zur Eindämmung der Coronainfektion zu ermöglichen, wird um Anmeldung auf der Wochenstation unter Telefon (0 39 41) 64 24 88 gebeten.