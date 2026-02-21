Die Stadt will in diesem Jahr wieder eine City-Streife einsetzen. Das kostet aber mehr. Im Finanzausschuss waren aber nicht die Kosten Thema, sondern die Zusammensetzung des Streifenteams.

City-Streife soll ab April in Halberstadt zurückkehren: Kosten steigen deutlich

Die City-Streife in der Innenstadt von Halberstadt soll in diesem Jahr schon deutlich früher im Einsatz sein.

Halberstadt. - Die City-Streife in Halberstadt soll es in diesem Jahr wieder geben. Aber nicht nur das: Sie soll bereits ab April im Einsatz sein. Dafür muss die Stadt auch tiefer in die Tasche greifen. Im Finanzausschuss entbrannte eine kleine Geschlechter-Debatte.