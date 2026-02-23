Pfleger bereiten Dickhäuter auf Umzug vor Abschied von Magdeburg: Nashorn-Mädchen Malia muss Zoo verlassen

Das einst süße Nashorn-Baby Malia ist längst groß geworden. Nun heißt es Abschied nehmen: Der Dickhäuter muss den Magdeburger Zoo in wenigen Tagen verlassen.