  4. Pfleger bereiten Dickhäuter auf Umzug vor: Abschied von Magdeburg: Nashorn-Mädchen Malia muss Zoo verlassen

Das einst süße Nashorn-Baby Malia ist längst groß geworden. Nun heißt es Abschied nehmen: Der Dickhäuter muss den Magdeburger Zoo in wenigen Tagen verlassen.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 23.02.2026, 16:29
Spitzmaulnashorn Malia wird den Magdeburger Zoo in wenigen Tagen verlassen müssen.
Magdeburg. - Die im Oktober 2023 geborene Spitzmaulnashorn-Dame Malia muss den Magdeburger Zoo verlassen. Die Vorbereitungen für den Umzug in eine andere Einrichtung haben bereits begonnen. Zoobesucher haben nur noch wenige Tage, um sich von dem Tier zu verabschieden, das sie als kleines, tapsiges Baby erfreut hatte.