Der Harz gilt als beliebteste Tourismusregion Sachsen-Anhalts. Bei der Verleihung des Tourismuspreises 2025 sind mehr als die Hälfte der nominierten Finalisten aus der Gegend unterm Brocken. Mit welchen besonderen Angeboten sie punkten wollen.

Harz stellt meiste Kandidaten für Tourismuspreis Sachsen-Anhalt: Von Baumwipfel-Resort bis Genussfinder

Ein Baumhaus des Baumwipfel-Resorts „Lug ins Land“: Der Ilsenburger Übernachtungsbetrieb hat es in die Endrunde des Tourismuspreises des Landes Sachsen-Anhalt in der Kategorie Nachhaltigkeit geschafft.

Landkreis Harz. - Wer gewinnt den Tourismuspreis Sachsen-Anhalt 2025? Diese Frage wird am 28. Oktober in der Hyparschale Magdeburg beantwortet. Insgesamt wurden 44 Bewerbungen eingereicht. Damit ist eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, als sich nur 16 touristische Anbieter bewarben. Neun Projekte stehen nun im Finale. Sie zeigen, wie das Reiseland Sachsen-Anhalt mit digitalen Ideen, nachhaltigen Konzepten und innovativen Angeboten Maßstäbe setzt.