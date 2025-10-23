Halloween in Haldensleben Herbstgeflüster in Haldensleben: Gruselgeschichten und Kürbisbowle auf dem Alten Friedhof

Auf dem Alten Friedhof in Haldensleben wird es gruslig: Am Freitag, 31. Oktober, und am Sonnabend, 1. November, gibt es für Kinder und Erwachsene ein schaurig-schönes Programm.