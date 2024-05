Ein gerissenes Reh, das am Stadtrand von Osterwieck gefunden worden ist, hat die Diskussionen angefacht: Hat wieder ein Wolf zugeschlagen? Was der Wolfsexperte der Jägerschaft und ein Politiker dazu sagen.

Erneuter Tierriss am Großen Fallstein

Hunde müssen wegen der Brut- und Setzzeit an die Leine. Das gilt zwingend, weil Hunde immer wieder den Nachwuchs von Hirschen und Rehen verletzen. Auch mit Blick auf Wölfe ist die Leine im Wald zwingend, denn Wölfe und Hunde können nicht miteinander.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterwieck/Veltheim. - Wenige Tage vor der am Dienstag, 14. Mai, im Veltheimer Dorfgemeinschaftshaus geplanten Infoveranstaltung zur Wolfsthematik sorgt der Riss eines Rehs am Rand von Osterwieck für neue Diskussionen. Am Mittwoch (8. Mai) war im Gewerbegebiet ein totes Reh gefunden worden. Allerdings sieht Alexander Räuscher als wolfspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion einen anderen „Täter“.