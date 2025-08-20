Zweieinhalb Jahre nach dem verheerenden Scheunenbrand in Haus Nienburg (Huy) lagern erneut große Mengen Stroh am Ortsrand. Die Angst der Anwohner wächst – doch gesetzliche Regelungen fehlen bislang. Was die Gemeinde jetzt plant.

Angst in Haus Nienburg: Nach Großbrand lagern erneut Unmengen an Stroh im Huy-Ort

In Haus Nienburg wird wieder Stroh im großen Umfang gelagert. Die Spuren des letzten Großbrandes sind noch immer zu sehen.

Haus Nienburg. - Es war DER Großbrand in der Gemeinde Huy im Jahr 2022 und einer der größten der vergangenen Jahrzehnte: In der Nacht zum 16. Oktober 2022 war in Haus Nienburg eine Scheune mit mehr als 2.000 Strohballen in Brand geraten und hatte die Kameraden aller zwölf Huy-Wehren tagelang beschäftigt.