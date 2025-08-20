weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Angst in Haus Nienburg: Nach Großbrand lagern erneut Unmengen an Stroh im Huy-Ort

Zweieinhalb Jahre nach dem verheerenden Scheunenbrand in Haus Nienburg (Huy) lagern erneut große Mengen Stroh am Ortsrand. Die Angst der Anwohner wächst – doch gesetzliche Regelungen fehlen bislang. Was die Gemeinde jetzt plant.

Von Maria Lang Aktualisiert: 20.08.2025, 16:59
In Haus Nienburg wird wieder Stroh im großen Umfang gelagert. Die Spuren des letzten Großbrandes sind noch immer zu sehen.
In Haus Nienburg wird wieder Stroh im großen Umfang gelagert. Die Spuren des letzten Großbrandes sind noch immer zu sehen. Foto: Maria Lang

Haus Nienburg. - Es war DER Großbrand in der Gemeinde Huy im Jahr 2022 und einer der größten der vergangenen Jahrzehnte: In der Nacht zum 16. Oktober 2022 war in Haus Nienburg eine Scheune mit mehr als 2.000 Strohballen in Brand geraten und hatte die Kameraden aller zwölf Huy-Wehren tagelang beschäftigt.