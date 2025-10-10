Künstler aus Wernigerode und Halberstadt bieten in den bevorstehenden Herbstferien ein besonderes kreatives Erlebnis. In verschiedenen Kursen der noch jungen Kunstakademie Harz kann gedruckt, gezeichnet, gemalt und geschrieben werden.

Wernigerode/Harzkreis. - Aus Draht und Papier Herbstfiguren formen, ein Minibuch selbst gestalten, mit Blättern und Buchstaben drucken - es ist vielfältig, was in den Ferientagen vom 13. bis 24. Oktober ausprobiert und angefertigt werden kann. Künstler aus der Harzregion freuen sich, Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Wernigerode neue kreative Erfahrungen zu ermöglichen.