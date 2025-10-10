TikTok-Trend erreicht Stendal: Eine Schar an Leuten hat sich am Schwanenteich getroffen, um gemeinsam Pudding mit Gabeln zu essen.

Pudding mit Gabel: So lief das Treffen in Stendal

Tom Reichenbach isst am Schwanenteich in Stendal einen Pudding mit einer Gabel.

Stendal - In ganz Deutschland treffen sich Menschen, um gemeinsam Pudding mit Gabel zu essen. Der Trend, der auf der Social-Media-Plattform TikTok viral gegangen ist, hat nun Stendal erreicht. Am 9. Oktober fand am Schwanenteich ein solches Treffen statt. Die Volksstimme schaute ebenfalls vorbei.