  4. Deutschlandweiter TikTok-Trend: Pudding mit Gabel: So lief das Treffen in Stendal

TikTok-Trend erreicht Stendal: Eine Schar an Leuten hat sich am Schwanenteich getroffen, um gemeinsam Pudding mit Gabeln zu essen.

Von Leon Zeitz 10.10.2025, 15:00
Tom Reichenbach isst am Schwanenteich in Stendal einen Pudding mit einer Gabel.
Tom Reichenbach isst am Schwanenteich in Stendal einen Pudding mit einer Gabel. Foto: Leon Zeitz

Stendal - In ganz Deutschland treffen sich Menschen, um gemeinsam Pudding mit Gabel zu essen. Der Trend, der auf der Social-Media-Plattform TikTok viral gegangen ist, hat nun Stendal erreicht. Am 9. Oktober fand am Schwanenteich ein solches Treffen statt. Die Volksstimme schaute ebenfalls vorbei.