Berliner Top-Model trifft auf Shetlandponys: Hinter den Kulissen des spektakulären MaNa-Festivals für inszenierte Fotografie am 10. und 11. Mai 2025. Die Volksstimme begleitet das Shooting einer Foto-Künstlerin.

In Kostümen mit Tieren

Ein aufwendig bearbeitetes Bild entführt Model Ramona Voß und die Stute Valli in den Märchenwald bei Tangerhütte. Im Text befindet sich die unbearbeitete Version zum Vergleich.

Tangerhütte - Außergewöhnliche Künstler aus Deutschland nutzen am 10. und 11. Mai das Neue Schloss in Tangerhütte für sich als riesige Bühne. Inszenierte Fotografie ist das Thema. Prachtvolle Kostüme und lebende Tiere spielen eine große Rolle bei diesem „MaNa-Festival“. Die Volksstimme hat im Vorfeld ein Shooting am Veranstaltungsort begleitet.