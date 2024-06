Das soziokulturelle Zentrum Zora in Halberstadt bietet unterschiedlichen Altersgruppen Betätigung. In den bevorstehenden Sommerferien gibt es besondere Angebote.

Der große Hof des soziokulturellen Zentrums verwandelt sich im Sommer oft in eine Freilichtbühne, wie hier zu den Sommerhöfen mit Rock'n'Fun. Auch in den Sommerferien gibt es Livemusik. Am 27. Juli startet das Zora-Open-Air mit vier Bands.

Halberstadt. - Wenn am Freitag die Zeugnisse ausgegeben werden, ist das zugleich der Start in die Sommerferien. Sechs Wochen frei - Zeit, um zum Beispiel die unterschiedlichen Angebote der Zora zu nutzen. Die lädt gleich am Freitag zur großen „Schools Out Party“.