Am Samstag wird in Schlanstedt im Huy gefeiert. Was auf dem Programm des Erntedankfestes steht.

Schlanstedt. - Am Wochenende wird vom Heimatverein zum Erntedankfest nach Schlanstedt eingeladen: Den Anfang macht am Samstag, 28. September, um 13 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Martinikirche, bei dem ebenfalls, begleitet vom Chor Harmonie, eine goldene Konfirmation mitgefeiert werden soll.

Anschließend findet ein Umzug statt, der um 14 Uhr am Gelände der Heimatstube startet und dort auch wieder endet. Ab 14.30 Uhr soll dann hier das Erntedankfest stattfinden, das für große und kleine Besucher allerlei bietet: Neben Kaffee und Kuchen sorgen verschiedene Speisen und Getränke, unter anderem Cocktails, für den kulinarischen Aspekt. Speziell für Kinder gibt es Zuckerwatte und Eis, aber auch einen Schminkstand und eine Hüpfburg. Das Rahmenprogramm, das ab 15.30 Uhr beginnt, beinhaltet Auftritte von Jagdhornbläsern, Tanzgruppen und der Einradfahrer aus Dingelstedt. Ein regionaler Handwerksmarkt, unter anderem mit Angeboten einer Glasbläserin, einer Schneiderin, von Keramik oder den Huylandfrauen rundet das Geschehen ab.

Mit diesem Fest setzt sich die Reihe der erfolgreichen Veranstaltungen in und um die Kirche fort, die mit dem Picknick im August und der Lesung im September (wir berichteten) ihren Anfang genommen hatten. „Wir wollen Kirche und Kirchhof mehr und mehr zu einem kulturell-kirchlichen Zentrum werden lassen“, erklärt Ortsbürgermeisterin Waltraud Beck (CDU) stellvertretend. Das Picknick und die Lesung seien dafür hervorragende Beispiele gewesen. Ein Dank gehe nochmals an alle Helfer und Unterstützer, besonders an die Suppenköche André Zinke und Katrin Gühne. Ebenso an Stefanie Trapp, die auf Idee von Janet Ahrens, eine Herz-Leinwand gestaltete, die bei den Veranstaltungen von allen, die wollten, mit Leben und Farbe gefüllt wurde (siehe Foto). „Die Leinwand hängt in der Winterkirche und kann natürlich auch am Wochenende weiter bestückt werden“, so Beck.