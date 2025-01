Holocaust-Gedenken in Halberstadt Ermordet an den letzten Kriegstagen: Erinnerung an eine besondere Familie

Wenn am 27. Januar bundesweit an die Opfer der NS-Zeit erinnert wird, gibt es in Halberstadt mehr als ein stilles Gedenken an Unrechtsorten wie dem einstigen KZ Langenstein-Zwieberge. Mitten in der Stadt wird ein Schicksal sichtbar werden.