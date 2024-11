Neue Plakette besiegelt Zusammenarbeit in Schlanstedt.

Volker Leimberg zeigt Friedrich Wilhelm Förster den Gedenkstein an der Sankt-Martini-Kirche in Schlanstedt.

Schlanstedt. - Vielerorts wurde zum Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht - auch in Schlanstedt. Doch in dem Huy-Ort gab es dieser Tage einen weiteren Grund für eine Zusammenkunft. Rund 40 Leute hatten sich dazu in der Sankt-Martini-Kirche versammelt, wo Waltraud Beck als Kirchenratsmitglied die Gäste empfing und zu Beginn eine Liste der 2024 verstorbenen Schlanstedter verlas.