Umweltschutz im Harz Im Huy gibt es jetzt den ersten Kids Schrank zum Kleidertausch
Kinder wachsen schneller als man Bekleidung kaufen kann. Der Verein Wear-Share hat dafür eine Lösung gefunden - und so profitieren die Eltern in Anderbeck im Huy davon.
15.09.2025, 10:00
Anderbeck. - Der Verein Wear-Share schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Innerhalb von vier Monaten konnten die Umwelt- und Geldschützer ihren vierten Kleidertauschschrank aufstellen. Und weil es wieder ein Kids Schrank ist, profitieren die Eltern und Kinder in Anderbeck davon.