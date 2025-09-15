Kinder wachsen schneller als man Bekleidung kaufen kann. Der Verein Wear-Share hat dafür eine Lösung gefunden - und so profitieren die Eltern in Anderbeck im Huy davon.

Im Huy gibt es jetzt den ersten Kids Schrank zum Kleidertausch

Sassi Schulze ist nicht nur Leiterin der Kita „Mühlenspatzen“ in Anderbeck, sondern auch Schrankpatin des neuen Kids Schrank.

Anderbeck. - Der Verein Wear-Share schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Innerhalb von vier Monaten konnten die Umwelt- und Geldschützer ihren vierten Kleidertauschschrank aufstellen. Und weil es wieder ein Kids Schrank ist, profitieren die Eltern und Kinder in Anderbeck davon.