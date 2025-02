Die Mitglieder des Fördervereins „Zwischen Huy und Bruch“ haben auch in diesem Jahr wieder einiges vor. Was an Veranstaltungen und Aktionen wann geplant ist.

Gemeinde Huy. - Auf dem Jahresplan des Fördervereins „Zwischen Huy und Bruch“ stehen auch in diesem Jahr wieder viele Aktionen. Was zu tun ist, wurde auf der jüngsten Vereinssitzung besprochen.

„Als erstes steht wie gewohnt unser Frühjahrsputz im Huy an“, sagt Vereinschef Bernd Fuhrmeister. Damit solle, wie bereits in den Vorjahren, der Wald vom Winterdreck gereinigt werden. „Wir finden jedes Jahr allerlei Müll, von Farbeimern über Bauschutt bis Autoreifen“, berichtet Fuhrmeister. „Es ist zwar immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein - dennoch wollen wir an dieser Tradition festhalten.“ Der gesammelte Müll wird dann, dank bestehender Kooperation mit der Enwi, von einem Entsorgungsunternehmen abgeholt.

Frühjahrsputz im Huy

Als Termin für den Frühjahrsputz im Huy einigten sich die Anwesenden auf den 5. April. Wie immer sind auch Nicht-Mitglieder zum Mitmachen aufgerufen. „Wir haben immer eine Beteiligung außerhalb des Vereins - was uns sehr freut“, so der Vereinschef.

Wer mitmachen möchte, kann sich einfach am 5. April um 9 Uhr am Treffpunkt auf der Huysburg einfinden, wenn möglich mit Handschuhen und Mülltüten. Die Helfer machen sich von hier aus in verschiedenen Trupps auf den Weg. Geplant ist der Einsatz bis etwa Mittag.

Blechbudenfest in Wilhelmshall

Höhepunkt des Vereinsjahres wird auch 2025 das Blechbudenfest in Wilhelmshall werden. Dieses findet wie immer am dritten Sonntag im September statt - also in diesem Jahr am 21. September. Dann soll rund um das ehemalige Bahnwärterhäuschen in Wilhelmshall wieder gefeiert werden. Das genaue Programm stehe noch nicht fest, man strecke gerade die Fühler in verschiedene Richtungen aus.

Auch interessant: Neue Karte erschienen: Mit Anleitung durch Huy und Bruch

Im September soll in Wilhelmshall wieder gefeiert werden. Archivfoto: Maria Lang

Wer sich in irgendeiner Form im Verein einbringen nmöchte, ist herzlich eingeladen am nächsten Treffen teilzunehmen. Das beginnt am 24. April um 19 Uhr, dieses Mal in der Gaststätte Huywald in Dingelstedt.