Halberstadt - Bewegung, Innehalten, ein flüchtiges Kennenlernen: All das kann man an Bahnhöfen erleben, sehen, beobachten. Und es sind Motive, die sich auch in den Werken der Künstlerinnen Chiara Hofmann, Paula Hacker und dem Künstler Luca Japkinas wiederfinden. Werke, die ab heute im Kulturbahnhof Halberstadt zu sehen sind.

Mal zeigen die 13 ausgewählten Werke Landschaften oder Windräder, mal Gebäude wie ein altes Bahnhofshaus oder einen Fahrkartenautomaten. Oder es ist eine Haltestelle inmitten eines Senffeldes zu sehen – ohne direkte Straßenanbindung. Die Künstler verarbeiten in ihren Bildern scheinbar Alltägliches, verbunden mit etwas Besonderem und erweitert durch die eigene Wahrnehmung.

Ausstellung ist im Kulturbahnhof Halberstadt

Um die „Berührungspunkte“, wie es Chiara Hofmann beschreibt, zwischen dem Ausstellungsort und den Motiven aufzuzeigen, suchten sie einen geeigneten Raum. Die Frage war nur, wo? Nach einiger Zeit stießen sie auf den Halberstädter Bahnhof, der, wie sie feststellten, passenderweise den Titel Kulturbahnhof trägt.

Die drei Studenten nahmen anschließend Kontakt mit Melanie Kischel von der Nosa auf, dem Dachkonzern der städtischen Unternehmen, der auch das Bahnhofsgebäude betreibt. Nach einem Treffen war man sich schnell einig, dass die Werke gut in den Raum im Ostflügel des Bahnhofs passen würden, berichten sowohl die zwei Künstlerinnen als auch Melanie Kischel. Speziell für die Ausstellung, die den Namen „Leerfahrt“ trägt, gestalteten die drei Künstler sogar einen Siebdruck (siehe Foto).

Kennengelernt haben sich die Studenten an der Burg Giebichenstein in Halle, wo sie eine Zeit lang in dieselbe Klasse gingen, berichtet die 23-jährige Paula Hacker. Dort studierte auch die in Berlin geborene und am Bodensee aufgewachsene Chiara Hofmann. Inzwischen lernt die ebenfalls 23-Jährige an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Komplettiert wird das Trio von dem 25-jährigen Luca Japkinas aus München. Auch wenn es für sie die erste Ausstellung zu dritt ist, präsentierten sie schon zuvor einzeln oder zu zweit ihre Werke der Öffentlichkeit – wie etwa Paula Hacker und Chiara Hofmann zusammen im Frühjahr dieses Jahres in Leipzig.

Ausstellung wird mit Vernissage eröffnet

Zusammengefunden haben sie, weil sie in ihren Werken Ähnliches verarbeiten, es „Parallelen in den Motiven gibt“, beschreibt Chiara Hofmann.

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag (15.09.) offiziell mit einer Vernissage um 18 Uhr am Ausstellungsort. Bis zum 15. Oktober sind die Werke im Halberstädter Bahnhof zu sehen. Die Ausstellung ist immer samstags von 11 bis 18 Uhr und auf Anfrage geöffnet.

Die Künstler werden auch abwechselnd an den Samstagen vor Ort sein, am letzten Samstag der Ausstellung, am 14. Oktober, wollen sie alle drei da sein.