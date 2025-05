Achtung, Autofahrer: Heute ist die B1 in Burg in Fahrtrichtung Genthin gesperrt - Staus drohen

Wegen Raparaturarbeiten muss in Burg der Conrad-Tack-Ring (B1) in Fahrtrichtung Genthin halbseitig gesperrt werden.

Burg - Die Meldung ploppt in Burg erst am späten Montagabend, 5. Mai 2025, auf und überrascht viele Autofahrer. Der Conrad-Tack-Ring (Bundesstraße 1) muss am Dienstag, 6. Mai 2025, in Fahrtrichtung halbseitig gesperrt werden.

Betroffen ist der Bereich in Höhe des Rewe-Marktes. Grund dafür ist ein Defekt an der Indusktionsschleife für die Ampelanlage an der Kreuzung B1/B246a/Zerbster Straße. Diesen gilt es zu beheben und die Induktionsschleife wieder fehlerfrei laufen zu lassen. Für die Arbeiten muss die Fahrbahn auf der Westseite vom Conrad-Tack-Ring gesperrt werden.

In Burg führt eine defekte Indusktionsschleife im Conrad-Tack-Ring (B1) dazu, dass die Hauptverkehrsachse in einem Bereich halbseitig gesperrt werden muss. Foto: Henning Paul

Bereits am Montag ist an der Induktionschleife gearbeitet worden. laut Stadtverwaltung sollte sie repariert werden - sie fiel dann aber komplett aus, wie die Verwaltung vom bauausführenden Unternehmen erfahren hatte, das auch in der Zerbster Straße im Einsatz ist.

Der gesperrte Bereich ist zwar nur ein kurzer Abschnitt, der aber große Auswirkungen hat. Denn die Umleitung hat es in sich. Fahrern wird empfohlen, über die Anschlussstelle „Burg-Zentrum“ und der Autobahn 2 in Richtung Berlin bis zur Anschlussstelle „Burg-Ost“, dann die B246a bis zur Kreuzung Zerbster Chaussee/Conrad-Tack-Ring zu fahren, um dann den Weg fortzusetzen.

Im Conrad-Tack-Ring (B1) in Burg rollt der Verkehr lediglich in Fahrtrichtung Magdeburg. Foto: Henning Paul

In Burg herrschen auf den Straßen fast schon Magdeburger Verhältnisse. Aufgrund von weiteren Sperrungen im Stadtgebiet – unter anderem sind die Holzstraße wegen Bauarbeiten und die Blumenthaler Straße seit Sonntag wegen einer Havarie dicht – konnte der Verkehr auf den vielfrequentierten Strecken teilweise nur schleppend rollen.

Nicht wenige Autofahrer bahnen sich ihren Weg durch die Burger Innenstadt. Lkw haben die Hinweisschilder ignoriert und mussten vor der Baustelle wenden.

Voraussichtlich zwischen 14 und 16 Uhr soll die Sperrung aufgehoben werden, wie es auf Nachfrage von der Burger Stadtverwaltung heißt.