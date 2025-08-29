Premiere: Preisgekrönter Film sorgt in Salzwedel nicht nur bei den Einwohnern des Hauptdrehortes Neulingen für Heimatstolz, aber auch viel Nachdenklichkeit.

Film „In die Sonne schauen“ ist Anwärter für Oscar: Altmark als Schauplatz eines Familiendramas

Regisseurin Mascha Schilinski erfüllte Fotowünsche der Gäste. Hier mit Christa Ringkamp (von rechts) und Axel Tiemann aus Neulingen sowie Salzwedels ehemaliger Oberbürgermeisterin Sabine Danicke (links).

Salzwedel/Neulingen. - Noch bevor „In die Sonne schauen“ überhaupt in die Kinos kam, gab es den Jury-Preis in Cannes, und eine Oscar-Nominierung ist möglich. Was tatsächlich in dem Kunstwerk steckt, erlebten Gäste am im Filmpalast Salzwedel.