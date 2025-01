Immobilienverkauf im Harz Neue Eigentümer: Was aus der alten Schule in Halberstädter Ortsteil wird

In der ehemaligen Schule in der Langensteiner Bahnhofsstraße herrscht seit fünf Jahren Totenstille. Nun hat das historische Gebäude einen neuen Eigentümer. Warum es trotzdem noch dauert, bis wieder Leben in die Bude kommt.