Dialogangebot an Skeptiker In Halberstadt suchen Politiker den Dialog mit Corona-Skeptikern

Die Demonstrationen gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie halten an. In Halberstadt versuchen Politiker und Mediziner einen anderen Weg, um mit den Skeptikern in ein Gespräch zu kommen. Wie verlief das Gesprächsangebot?