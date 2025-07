Volksstimme-Redakteure schnuppern in der Sommerserie „Einen Tag als ...“ in so manch interessanten Beruf hinein und geben einen besonderen Einblick. Heute: Olaf Koch als Koch in der Rehaklinik Bad Salzelmen.

Bad Salzelmen. - Die Berufswelt ist vielfältig. Was verbirgt sich hinter welcher Tätigkeit? In der Sommerserie „Einen Tag als ...“ blickt die Volksstimme in so manch interessanten Beruf hinein und schildert das Erlebte. Heute: Olaf Koch als Koch in der Rehaklinik Bad Salzelmen. Was er erlebte.