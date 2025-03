Beide sind in Beige und Bordeaux lackiert. Aber der eine ist lang und berühmt, der andere klein und eher was für Kenner. Am 15. März bekommt der SVT Görlitz, der bei VIS in Halberstadt saniert wird, Besuch aus Magdeburg. Wer steckt dahinter?

Das ist Anton. Der Triebwagen aus dem Jahr 1953 ist am 15. März zu Gast in Halberstadt.

Halberstadt. - 105 Eisenbahnfreunde werden am 15. März in Halberstadt erwartet und sie reisen mit einem Esslinger Triebwagen an. Veranstalter der Fahrt in den Harz zum legendären SVT 18 sind die Magdeburger Eisenbahnfreunde (MEBF).

Das eisenbahnerische Highlight in Halberstadt hat dafür gesorgt, dass alle Plätze in kürzester Zeit ausgebucht waren. Mehr als 105 Gästen gehen in einen Esslinger Triebwagen nicht rein. Und der Vorstand der MBEF muss auch noch Platz finden.

Dabei haben die Eisenbahner aus Magdeburger selbst eine Rarität zu bieten. Sie reisen mit einem Esslinger Triebwagen an, der auf den Namen Anton hört. Diese Züge wurden zwischen 1951 und 1961 eben in Esslingen in Baden-Württemberg produziert. Ihre Einsatzgebiete waren Nebenstrecken, die in Privatbesitz waren oder es noch immer sind.

Klassengesellschaft im Triebwagen

In zwei Serien wurden insgesamt 50 Trieb-, Steuer- und Beiwagen produziert. Der Fachmann erkennt, dass Anton vor 1954 gebaut wurde. Der Triebwagen verfügt über drei Stirnfenster, später waren es zwei. Wie in der Klassengesellschaft der alten BRD üblich, gibt es in diesem Triebwagen auch nur die dritte Klasse. Zweitklassig und erstklassig wurden die Triebwagen erst später.

In Halberstadt wollen sich die Eisenbahnfreunde aus Magdeburg einen Überblick zu den Arbeiten an dem legendären SVT 18 verschaffen. Bereits Anfang 2024 konnte dort der erste Schnellzug Hochzeit feiern, die Testfahrten für die ersten Triebwagen sind für das kommende Frühjahr geplant. Derzeit wird bereits der dritte Triebwagen bei dem Harzer Unternehmen saniert.

Rückkehr in Harz steht schon fest

Im Januar 2024 feierten Wagen und Motor bei VIS Hochzeit. Nun kommen die Eisenbahnfreunde Magdeburg, um zu schauen, wie es dem Paar heute geht. Foto: Ronald Göttel

Nach der Besichtigung des VIS geht die Reise weiter nach Rodleben. Der Besuch im Straßenbahndepot Halberstadt musste kurzfristig abgesagt werden. Am Ostersamstag kommen die MBEF zurück in den Harz. Über die Rübelandbahn geht es zum Musical „Titanic“.