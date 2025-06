Konzerttipp im Harz In Halberstadts Dom treffen sich Barock und Avantgarde an der großen Orgel

Pfeifen aller Art eröffnen am 21. Juni den Abend der Sommerhöfe in Halberstadt. Dudelsackklänge von den Türmen, Bach-Werke und endlich mal ein sonst nur in Fragmenten hörbares Musikstück der Moderne sind zum Start des Abend vereint.