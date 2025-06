Man sieht sich, heißt es derzeit in Halberstadt. Gemeint sind damit die Sommerhöfe. Was gibt es 2025 bei der großen Open Air-Party?

Sommerhöfe im Harz: Ganz Halberstadt wird am Wochenende eine riesige Bühne

Auch am Gleimhaus laden Musik, Getränke und Essen zum Verweilen ein.

Halberstadt. - Siebzehn Bühnen an siebzehn Orten, mehr als 20 Acts, viele Speisen und Getränke und noch mehr Spaß. So lässt sich das Konzept der Sommerhöfe zusammenfassen. Pünktlich zum Sommeranfang gibt es in der kürzesten Nacht des Jahres die inzwischen neunte Auflage.