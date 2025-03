Betrieb in Halberstadt in Gefahr

Der Blick in die Jahresberichte zeigt: Das Vier-Sterne-Hotel "Villa Heine" in Halberstadt ist schon vor Jahren in Schieflage geraten

Halberstadt. - Bekannt wurde das Insolvenzverfahren gegen die Betreibergesellschaft „Forum Hotel Villa Heine“ in der vergangenen Woche. Als Begründung für den Schritt gab Geschäftsführerin Silke Erdmann-Nitsch die anstehende Rückzahlung der Corona-Hilfe an. Offenbar bestehen aber seit Jahren Verbindungen zu einem Traditionsunternehmen in Halberstadt, das mit in Schieflage geriet.