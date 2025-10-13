Ausflugslokal in den Spiegelsbergen 1,5 Millionen Euro für Halberstadts Jagdschlösschen – das steckt hinter dem Umbau

Von der Stadt gut zu sehen, fristet das traditionsreiche Jagdschlösschen in den Spiegelsbergen bei Halberstadt (Harzkreis) seit Jahren ein kümmerliches Dasein. Nun sind Bauleute in dem einst beliebten Ausflugslokal aktiv. Was mit dem Gebäude geplant ist.