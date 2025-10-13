weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1,5 Millionen Euro für Halberstadts Jagdschlösschen – das steckt hinter Umbau

Von der Stadt gut zu sehen, fristet das traditionsreiche Jagdschlösschen in den Spiegelsbergen bei Halberstadt (Harzkreis) seit Jahren ein kümmerliches Dasein. Nun sind Bauleute in dem einst beliebten Ausflugslokal aktiv. Was mit dem Gebäude geplant ist.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 13.10.2025, 10:59
Das Jagdschloss in Halberstadts Spiegelsbergen ist eine Baustelle.
Das Jagdschloss in Halberstadts Spiegelsbergen ist eine Baustelle. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Bauzäune versperren den Weg, Bauleute eilen hin und her. Das Jagdschloss in Halberstadts Spiegelsbergen ist Baustelle. Jörg Gardzella und Jennifer Breuste wollen das bei den Halberstädtern so beliebte Schlösschen aus dem Dornröschenschlaf wecken.