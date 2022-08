Jetzt sind es 40 Brandstiftungen im Raum Osterwieck

Die Osterwiecker Feuerwehr musste auch am Mittwoch ausrücken. Es gab sogar zwei Brandstellen. Der „Feuerteufel“ ist immer noch nicht ermittelt.

Hinter dem Osterwiecker Baumarkt musste die Osterwiecker Feuerwehr am Mittwochvormittag löschen.

Osterwieck - Gegen 10.45 Uhr wurde ein Brand in der Straße Am Bahnhof gemeldet. Diese Straße, an der nur das Bahnhofsgebäude und drei Firmenzufahrten liegen, ist gewöhnlich sehr wenig frequentiert.