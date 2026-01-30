Sie sind bundesweit unterwegs, die Teams der seit gut einem Jahr in Dingelstedt beheimateten Firma SRS EOD GmbH. Das Unternehmen ist in der Branche der Kampfmittelräumung tätig. Und hat volle Auftragsbücher.

Blindgängersuche im ganzen Land: Firma aus dem Harz wächst rasant und sucht Mitarbeiter

Aufmerksamkeit ist oberstes Gebot: Mitarbeiter der in Dingelstedt ansässigen Firma SRS EOD GmbH bei der Kampfmittelsondierung auf einem Siemensgelände in Nürnberg.

Dingelstedt. - Sie tragen im Namen, was sie tun, allerdings in der in der Branche üblichen englischen Bezeichnung EOD. Und sie sind gefragt als Kampfmittelräumer, bundesweit. Weshalb das Unternehmen aus Dingelstedt (Harzkreis) auf Mitarbeitersuche ist.