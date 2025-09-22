Osterwieck - Wie ein Lindwurm schlängelte sich am Sonnabend das Feld der über 100 Teilnehmer einer Jubiläumsradtour durch das Harzvorland. Sie folgten der Einladung vom Energieberatungszentrum Osterwieck, das von den Halberstadtwerken und Avacon getragen wird, und des Tourismusvereins Huy-Fallstein. Seit 15 Jahren gibt es ihre Büros in der Ilsestadt.

Auf den knapp 40 Kilometern mit Start und Ziel am Schauener Schützenzelt gab es einige Aha-Effekte. So stoppte das Feld auf dem Jungborn-Gelände bei Stapelburg, um von Vereinsvorsitzendem Axel Jordan Informationen über die einst größte Naturheilanstalt Deutschlands zu erhalten. Wenige Kilometer weiter empfing Vorsitzender Sven Müller vom Heimatverein Stapelburg die Teilnehmer am Grenzdenkmal. Für die rundum gelungene Tour sorgten auch die Harzlandhalle Ilsenburg, die Osterwiecker DRK-Bereitschaft sowie das Schauener Deutsche Haus, das für die Stärkung nach der langen Hitzetour sorgte.