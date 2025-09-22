Ragout fin aus Kläden im Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe ruft, Manufaktur liefert ab
Außerdem winkt der NVA-Suppe von Kelles der nächste Werbedeal für einen Kinofilm mit hochkarätiger Besetzung. Axel Schulz kocht Suppe zur Grünen Woche.
22.09.2025, 10:51
Berlin/Kläden. - Seit Dienstag können die Hauptstädter im Kaufhaus des Westens, besser bekannt als KaDeWe, in den Geschmack einer neuen Köstlichkeit aus der Altmark kommen. Noch bis zum heutigen Freitag lädt Antje Mandelkow, Chefin von Kelles Klädener Suppenmanufaktur, in der Feinkostabteilung des wohl bekanntesten deutschen Kaufhauses dazu ein, ein neues Produkt aus Kläden zu probieren – Ragout fin.