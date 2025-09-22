Außerdem winkt der NVA-Suppe von Kelles der nächste Werbedeal für einen Kinofilm mit hochkarätiger Besetzung. Axel Schulz kocht Suppe zur Grünen Woche.

Manufaktur-Chefin Antje Mandelkow präsentiert in der Feinkostabteilung des KaDeWe das Ragout fin aus Kläden.Kelle

Berlin/Kläden. - Seit Dienstag können die Hauptstädter im Kaufhaus des Westens, besser bekannt als KaDeWe, in den Geschmack einer neuen Köstlichkeit aus der Altmark kommen. Noch bis zum heutigen Freitag lädt Antje Mandelkow, Chefin von Kelles Klädener Suppenmanufaktur, in der Feinkostabteilung des wohl bekanntesten deutschen Kaufhauses dazu ein, ein neues Produkt aus Kläden zu probieren – Ragout fin.