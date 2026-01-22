weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Fasching im Harzkreis: Karnevalsfieber rund um Osterwieck: Mehr als 20 Veranstaltungen – viele schon ausverkauft

Eil
SPD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben überraschend verstorben
SPD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben überraschend verstorben

Fasching im Harzkreis Karnevalsfieber rund um Osterwieck: Mehr als 20 Veranstaltungen – viele schon ausverkauft

Der Karneval rund um Osterwieck boomt wie selten zuvor: Viele Abende sind bereits ausverkauft. Warum der Ansturm im Fallstein so groß ist, zeigt ein Blick auf das bunte Programm.

Von Mario Heinicke Aktualisiert: 22.01.2026, 13:59
Schlüsselübergabe der Politik an die Hessener Narren. Von links: Olaf Keil, Vera und Maik Pätzold, Dirk Heinemann und Hans-Werner Goy.
Schlüsselübergabe der Politik an die Hessener Narren. Von links: Olaf Keil, Vera und Maik Pätzold, Dirk Heinemann und Hans-Werner Goy. Foto: HCC Rot-Gold

Hessen/Osterwieck. - Die Fallsteinregion hat sich zur Karnevalshochburg im Harzkreis entwickelt. Nicht nur, dass hier über die Saison fünf Vereine dem närrischen Publikum mehr als 20 Veranstaltungen rund um Osterwieck bieten – sie sind auch bestens frequentiert.