Der Karneval rund um Osterwieck boomt wie selten zuvor: Viele Abende sind bereits ausverkauft. Warum der Ansturm im Fallstein so groß ist, zeigt ein Blick auf das bunte Programm.

Karnevalsfieber rund um Osterwieck: Mehr als 20 Veranstaltungen – viele schon ausverkauft

Schlüsselübergabe der Politik an die Hessener Narren. Von links: Olaf Keil, Vera und Maik Pätzold, Dirk Heinemann und Hans-Werner Goy.

Hessen/Osterwieck. - Die Fallsteinregion hat sich zur Karnevalshochburg im Harzkreis entwickelt. Nicht nur, dass hier über die Saison fünf Vereine dem närrischen Publikum mehr als 20 Veranstaltungen rund um Osterwieck bieten – sie sind auch bestens frequentiert.