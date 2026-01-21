weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
Die Bauarbeiten zur Errichtung einer neuen Multifunktionshalle in Schönebeck könnten schon im Mai beginnen. Doch wie soll die Halle überhaupt aussehen und welchen Namen wird sie tragen? Das sind die Entwürfe.

Von Paul Schulz 21.01.2026, 17:00
Dies ist eine von insgeamt vier Varianten, die für die neue Multifunktionshalle in Schönebeck zur Debatte stehen.
Dies ist eine von insgeamt vier Varianten, die für die neue Multifunktionshalle in Schönebeck zur Debatte stehen. Grafik: Bauplanungs- und Ingenieurbüro GmbH

Schönebeck. - Wie wird die neue Sporthalle, die im Schönebecker Bahnhofsquartier erstehen soll, aussehen? Welchen Namen soll sie tragen? Und was wird aus den kunstvollen Glasfenstern der alten Franz-Vollbring-Sporthalle, die im Gegenzug abgerissen werden soll? Antworten auf diese Fragen wurden am Montagabend im Bauausschuss geliefert und Entwürfe vorgestellt.