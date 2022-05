Karnevalsumzüge in Deersheim und Osterwieck

Der Osterwiecker Carnevalsclub und der Deersheimer Narrenclub feiern am Sonnabend, 13. November, den Saisonauftakt. Die Deersheimer beginnen damit eine Jubiläumssaison.

Rückblende auf den Deersheimer Festumzug zum 60-Jährigen 2011. Ähnlich bunt soll es im Dorf auch am Sonnabend wieder zugehen.

Deersheim/Osterwieck - Die „fünfte Jahreszeit“ hat am 11.11. um 11.11 Uhr begonnen. Weil zu dem Zeitpunkt die Masse der berufstätigen Karnevalsfreunde ihrem Broterwerb nachging, wurden die üblichen Auftaktveranstaltungen am Fallstein von vornherein auf Sonnabend, 13. November, gelegt. Zumal dieses Jahr größer gefeiert wird. Denn der 1952 gegründete Deersheimer Narrenclub geht in seine 70. Saison. Damit ist er der älteste Karnevalsverein im Harzkreis und zumindest einer der ältesten der 189 Vereine im Landesverband Sachsen-Anhalt.