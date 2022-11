Kaum begonnen, schon prämiert: Wer hinter der Firma Huyland steckt und wofür sie ausgezeichnet wurde

Eilsdorf - Mit einem „kulinarischen Stern“ prämiert das Land Sachsen-Anhalt seit sechs Jahren regionale Produkte. In verschiedenen Kategorien werden Lebensmittel ausgezeichnet, die „modern, innovativ, kreativ und von hervorragender Qualität“ sind, heißt es in der Beschreibung. In der Kategorie „Gewürze und Öle“ holte sich in diesem Jahr das Bio-Gold-Leinöl von Huyland den Stern.