Die Dingelstedter Kirche wird seit inzwischen einem Jahr saniert. Von außen ist noch nicht so richtig viel zu sehen, aber im Inneren ist jetzt ein wichtiger Schritt beendet worden.

Kirche im Huy bekommt neuen Turm - für eine halbe Million Euro

Dingelstedt. - Vor ziemlich genau einem Jahr wurde an der Dingelstedter Stephani-Kirche das Baugerüst gestellt. Das steht noch immer und verkündet weithin sichtbar, dass hier gebaut wird. Sehr viel mehr ist jedoch von außen nicht zu sehen. Kein Wunder: Passiert doch das Gros an Arbeiten erst einmal im Inneren.